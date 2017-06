Kenny B. uit Tilburg krijgt museum op station Arnhem Centraal

VIDEO: Sjouwen in de hitte: opbouw Festival Mundial is in volle gang

15:59 TILBURG - In De Tuin in de Spoorzone bouwen mannen een podium. De kiosk op het parkeerterrein staat er al en in de Wagenmakerij liggen stapels balken en werken vrijwilligers aan het decor. Heftrucks rijden af en aan. De opbouw van Festival Mundial is in volle gang.