Kermisattractie Chaos draait weer, mét aanpassing: 'Ik heb 2,5 week in onzekerheid gezeten'

TILBURG - 2,5 week stond kermisattractie Chaos stil, na een ongeluk met een vergelijkbare attractie in Ohio in de Verenigde Staten. Tijdens de Tilburgse kermis werd het apparaat van de ene op de andere dag gesloten . Dinsdag draait-ie voor het eerst weer, mét een aanpassing.

Wat er precies is aangepast weet exploitant Toon van de Weerdt niet. Iets om de krachten te ontlasten, vertelt hij vanaf de kermis in Naaldwijk, waar hij dinsdagmiddag weer is geopend. ,,Het is een hele kleine aanpassing. Puur uit voorzorg.'' Fabrikant KMG heeft de Chaos, net als alle andere vergelijkbare attracties, opnieuw gekeurd en geïnspecteerd.

Van de Amerikaanse attractie, waarin één dode viel, brak door corrosie een arm af. Op precies dezelfde plek is bij de Chaos een stalen kap geplaatst. Wat daar onder zit weet Van de Weerdt niet precies te vertellen. Ook de fabrikant kon dinsdagmiddag niet uitleggen wat er precies is aangepast.

Zenuwen

Quote Je weet dat de attractie goed is, maar het is toch spannend. En de kosten lopen op Toon van de Weerdt ,,Er is röntgenonderzoek gedaan, ultrasoon onderzoek, alle lassen zijn gecontroleerd en er is gekeken naar metaalmoeheid'', weet Van de Weerdt. ,,Hij is door alle inspecties heen gekomen.'' Dat heeft wel 19 dagen geduurd. Een bange periode, erkent de exploitant. ,,Ik heb 2,5 week met zenuwen in onzekerheid gezeten. Je weet dat de attractie goed is, maar het is toch spannend. En de kosten lopen op.'' Hij moest vier dagen van de kermis in Tilburg en de hele kermis in het Zuid-Hollandse De Lier missen.

Hoeveel het hem gekost heeft wil Van de Weerdt niet zeggen. Wie voor welke kosten opdraait is ook nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd al bekend dat het missen van inkomsten voor eigen rekening komt. ,,Maar wie voor de inspectie opdraait is nog even afwachten. Misschien dat we dat gezamenlijk met de fabrikant kunnen betalen.''

Gewoon open

De kermis in Naaldwijk, ook in Zuid-Holland, is de eerste waarop hij weer draait. ,,Iedereen zal wel weten dat de attractie gekeurd is, want het is volop in het nieuws geweest'', zegt Van de Weerdt. ,,Maar mensen gaat er gewoon weer in.''