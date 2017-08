Kermisattractie Chaos na een dag weer gesloten

Ravage op Mid­den-Bra­bant­weg na ongeluk, één man mogelijk onder invloed

16 augustus TILBURG - Op de Midden-Brabantweg in Tilburg zijn woensdagmiddag drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Eén van de betrokken automobilisten had mogelijk gedronken en is afgevoerd naar het politiebureau. Er viel één gewonde, die naar het ziekenhuis is gebracht.