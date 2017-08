Kies maar: welke toren wil jij in Moerenburg?

TILBURG - Een toren die is gemaakt van stenen en ander sloopmateriaal van de Sacrementskerk of een omhooglopend kronkelend pad? De keuze is aan de Tilburger. Vijf jonge kunstenaars maakten ontwerpen voor een iconische uitkijktoren in Moerenburg. Een van de torens komt in de buurt van knooppunt De Baars te staan.

In de bibliotheek op het Koningsplein zijn de vijf ontwerpen tot en met 24 augustus te zien. Iedereen die wil kan een stemformulier invullen en zijn/haar voorkeur laten blijken. Daarna is de expositie met de torens tot 30 september te zien bij het Proeflokaal van de Abdij van Koningshoeven. Ook daar is het mogelijk om te stemmen.

Peiling

Het Brabants Dagblad is benieuwd naar de mening van de Tilburger. We houden een eigen peiling. Welke toren moet er in Moerenburg komen te staan? Hier zijn de kandidaten. De omschrijvingen zijn van Cupudo, de organisatie die de wedstrijd in goede banen leidt.

1) Monument voor de historie van de stad

Deze stalen constructie wil bouwkunde samen laten komen met de geschiedenis en diversiteit van Tilburg. Door middel van het implementeren van expositieruimtes krijgt de uitzichttoren een extra functie. De werken die hier tentoon worden gesteld moeten relateren aan de geschiedenis van Tilburg, bijvoorbeeld de opkomt en ondergang van de textielindustrie.

Volledig scherm Monument voor de historie van de stad. © uitkijktoren3

2) De Lus in het landschap

De constructie van deze uitzichttoren verweeft zich moeiteloos in het landschap. De fiets- en wandelroutes komen samen bij deze lus, wat eerder een looproute is dan een klim in een toren. Door de golvende bouw van de lus beweegt dit ontwerp zich mee met de omgeving en geeft het tegelijkertijd een 360 graden uitzicht over het landschap.

Volledig scherm De Lus in het landschap. © uitkijktoren

3) Spolia

Spolia is het Latijnse woord voor buit of roof. In dit geval slaat het op de gebruikte bouwmaterialen die stammen uit oude culturen en worden hergebruikt voor de uitkijktoren. Specifiek gaan de gedachten uit naar het hergebruiken van de materialen die vrijkomen bij de sloop van de Sacramentskerk. Door de verschillende niveau’s met meerdere balkons is er op elk niveau een ander uitzicht te bewonderen.

Volledig scherm Spolia, uitzichttoren uit sloopafval. © uitkijktoren

4) De nieuwe Herdgang

Een modern, kunstig ontwerp die drie richtingen met elkaar verbindt. Het is een verwijzing naar de oorsprong van de stad Tilburg, opgebouwd vanuit driehoekige pleinen waar vroeger herders hun kudde verzamelde. Naast het gebruik van duurzame materialen is het ook een toevoeging voor de omgeving van de automobilist omdat De Nieuwe Herdgang van elk oogpunt een andere vorm aanneemt.

5) Duizenden Verbindingen

Dit ontwerp gaat uit van de gedachte dat we beter moeten zorgen voor de flora en fauna in het Vorstelijk Landschap en neemt dit direct mee in het finale ontwerp. Niet alleen komt er een statische uitzichttoren waarin vogels en andere beesten kunnen nestelen, er omheen komt een tuin waar de natuur zijn gang kan gaan. Tussen het geraas van de snelwegen door kan men hier rusten, kijken naar de dieren en genieten van de omgeving en de natuur in actie.