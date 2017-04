Kirsten en Tess trappen in Tilburg af voor EK vrouwenvoetbal

De start van het toernooi is over honderd dagen. Reden voor de organisatie om groots uit te pakken in de diverse speelsteden. In Tilburg vindt vrijdag het Best Football Friends voetbaltoernooi plaats, waar meerdere meidenteams strijden voor een plekje in de regiofinale. Ook de mobiele fanzone staat er. Verschillende voetbalclubs presenteren zich. Er is tafelvoetbal, pannavoetbal en een wedstrijd balletje hooghouden.