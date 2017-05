TILBURG - Het is hoogst onzeker of de in Thailand gevangenzittende Tilburger Johan van Laarhoven naar Nederland mag overkomen voor een getuigenverhoor. Minder dan een week voor de deadline van donderdag 10 mei heeft de Haagse rechtbank nog niets vernomen van de Thaise autoriteiten.

De rechter-commissaris bepaalde op 23 maart dat Van Laarhoven, oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, de kans moet krijgen om als getuige op te treden in de civiele procedure die hij zelf tegen de Nederlandse staat wil aanspannen. Van Laarhoven werd in november 2015 tot 103 jaar cel veroordeeld voor het witwassen van het geld dat hij met zijn Brabantse coffeeshops heeft verdiend. Van Laarhoven houdt de Nederlandse staat verantwoordelijk voor die dramatische wending in zijn leven. Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in de zomer van 2014 zeer nadrukkelijk om een onderzoek te beginnen naar Van Laarhoven, die daar enkele jaren eerder was gaan wonen. Tien dagen later werd de nu 56-jarige Tilburger gearresteerd.

Rechter-commissaris Glass wil op 10 mei duidelijkheid hebben over de vraag of Thailand Van Laarhoven op en neer wil laten vliegen voor dat verhoor. De Nederlandse ambassade heeft pas op 26 april, ruim een maand na de beschikking van Glass, het verzoek overgebracht aan de Thaise autoriteiten. Dat gebeurde schriftelijk. Frans van Laarhoven, broer van Johan, is daar kwaad over: ,,We hebben meteen gezegd dat je zo'n verzoek niet schriftelijk moet overbrengen. Laat de ambassadeur dat doen in een persoonlijk gesprek, dat werkt beter in een land als Thailand. Maar nee, ze kiezen toch voor zo'n briefje, dat dan ook pas eind april de deur wordt uitgedaan. Ik word er heel verdrietig van." Advocaat Gerard Spong: ,,De staat weigert iedere medewerking aan de pogingen om de situatie van meneer Van Laarhoven te verbeteren".