Kraam vol zoethout en kattespauw bij Hasseltse Kapel in Tilburg

Snoep en Maria: het hoort hier in Tilburg bij elkaar. ,,We gaan eerst een kaarsje aansteken en dan natuurlijk en snoepje halen, dat is traditie", zegt trouwe bezoekster Sabine van Stappershoef.

Drie generaties

De kramen staan er volgens John van den Dries, eigenaar van een van de kramen, al sinds 1939. ,,Vlak voor de oorlog is mijn opa, Jan van den Dries samen met zijn zus, Fien Cruijssen, begonnen met de verkoop. Ze deden dat om een centje bij te verdienen." Tegenwoordig staat John samen met zijn familie als derde generatie achter de kraam. Zijn zoon Rens van 12 jaar helpt intussen ook mee.

Volgens Paul Spapens, kenner van de Tilburgse volkscultuur, zijn de kramen een overblijfsel van de oude Hasseltse kermis die tot het einde van de 19de eeuw werd gehouden bij de Hasseltse Kapel. ,,Tot eind 19de eeuw stond er een kermis rond de Kapel tijdens de week van Maria Visitatie, de katholieke feestdag die tegenwoordig op de laatste dag van de meimaand wordt gevierd." Echter is de kermis in de loop der jaren verdwenen. Volgens Spapens was er ook na het verdwijnen van de kermis nog veel volk aanwezig tijdens de dagen rondom de katholieke feestdag ,,en waar het volk is, is de nering."