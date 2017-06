Kromhoutpark Tilburg rouwt: lastiggevallen moederzwaan en kuikens plotseling overleden

Geslaagde operatie chauffeur Tilburgs busbedrijf, maar hij blijft in het ziekenhuis

10:54 TILBURG – De buschauffeur die donderdagochtend zwaargewond raakte bij het ongeluk in het Franse Calais, blijft tot maandag in het ziekenhuis in Lille. De chauffeur van het Tilburgse BBA Tours heeft flink wat botbreuken opgelopen. Hij is met succes geopereerd en verkeert niet in levensgevaar.