Legionella, wat is dat ook alweer?

Wat is Legionella: Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (Legionellose). De twee ziektebeelden die Legionella kan veroorzaken zijn de Veteranenziekte (Legionellapneumonie), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever , een griepachtige aandoening.

Hoe kun je Legionella herkennen: De meeste mensen worden niet ziek na besmetting. Als er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na de besmetting. De ziekte begint meestal met koorts, koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn, gevolg door een droge hoest. Zet de ziekte door tot een longontsteking, dan kunnen daar hoge koorts, kortademigheid, benauwdheid of pijn bij de ademhaling, verwardheid of een delier en soms last van hoofdpijn, braken en diarree op volgen.

Waar loop je het meeste risico op Legionella:

De bacterie komt van nature voor in grond en in water. In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën. Maar vooral als het water stilstaat en tussen 25 en 45 graden warm is kan legionella soms erg snel groeien. Legionella-longontsteking komen daarom 's zomers vaker voor dan in de winter. Ook na hevige regenval na een relatief warme periode steekt het vaker de kop op.