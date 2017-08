Liftende Tilburger: 'Nederland is een van de vreselijkste liftlanden ter wereld'

Een beetje lifter boekt z’n rit via internet. Hij zet een oproep op sites als Blablacar.com, backseatsurfing.nl of kijkt op de Facebookgroep Lift gevraagd><lift aangeboden. Voor weinig of geen geld en - beter nog - zonder urenlang met de duim omhoog te hoeven staan. Al dan niet in de stromende regen.

Quote Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe makkelijker het wordt. Hier in de Balkan sta je niet langer dan vijf minuten langs de weg Lars König, lifter Volgens Lars König (26) uit Tilburg heeft een lift scoren via internet niets te maken met liften. ,,Dat is meer carpoolen.’’ Met zo’n 60.000 liftkilometers in bijna veertig landen in Europa en Azië heeft hij recht van spreken. ,,Ik heb een keer een lift geregeld via BlaBlaCar’’, vertelt hij via een haperende internetverbinding vanuit het Albanese plaatsje Skhodër. ,,Maar dat is toch anders. Daar is geld het achterliggende idee. Bij liften niet.’’ En juist dat ideële is voor hem de kern van liften. ,,Ik denk dat het de samenleving veiliger maakt. De kern van een succesvolle samenleving is vertrouwen. Als lifter laat ik zien dat ik de bestuurder te vertrouwen vind.’’

Ideale schoonzoon

Écht gelift wordt er volgens hem in Nederland alleen nog tijdens door studentenverenigingen georganiseerde liftwedstrijden. De studenten OV-kaart en de afschaffing van de dienstplicht hebben korte metten gemaakt met groepen lifters op strategische plaatsen langs de weg. ,,Nederland is nu, samen met Italië, een van de vreselijkste liftlanden ter wereld’’, vertelt König. ,,Hier lijkt het wel of mensen ervan uitgaan dat je slechte bedoelingen hebt. Duitsland is het liftland bij uitstek, daar wordt heel veel gelift, net als in Polen. Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe makkelijker het wordt. Hier in de Balkan sta je niet langer dan vijf minuten langs de weg. In het Midden-Oosten heb ik vaak meegemaakt dat ik eten en een slaapplek kreeg aangeboden. Zelfs een keer geld. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het in armere landen belangrijker is om sociale contacten te onderhouden om te overleven.’’

König liftte voor de eerste keer toen hij op z'n achttiende aan een liftwedstrijd meedeed. Hij had meteen de smaak te pakken. ,,Je hoort het échte verhaal, niet het standaard toeristenpraatje. Vervelende ervaringen heb ik eigenlijk niet. Ooit één keer. In Iran. In al die de duizenden keren dat ik heb gelift. En dat was dan ook nog mijn eigen fout, ik was naïef. Een bestuurder bood me iets te roken aan. Volgens hem waren het geen drugs. Maar achteraf bleek het crystal meth. Ik heb me twee dagen ellendig gevoeld.’’ De beste manier om een lift te krijgen? ,,Spreek iemand aan, dan neem je angst sneller weg. Ik zet ook altijd een grote glimlach op. En ik heb een beetje een ideale schoonzoon uiterlijk. Dat scheelt ook.’’