LIVE: De Tilburgse Kapelzaak eindelijk voor de rechter

TILBURG - Het heeft even geduurd, maar woensdag is het dan toch zover: in de Bunker van de Amsterdamse rechtbank start woensdagmorgen de inhoudelijke behandeling van de Tilburgse Kapelzaak. Die draait om drie liquidatiepogingen in Tilburg en Goirle en om een criminele organisatie die handelde in drugs. Verslaggever René van der Lee is aanwezig bij de rechtszaak en doet live verslag via Twitter.