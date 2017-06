Lokfiets leidt tot daling van aangiften fietsdiefstal, blijkt uit Tilburgs onderzoek

Het is de eerste keer dat het diefstalverlagende effect van de lokfietsen is onderzocht. Het was tot nu toe alleen bekend dat lokfietsen regelmatig tot aanhoudingen leiden. Ze kunnen ook echter extra diefstal uitlokken door daders die niet weten dat de lokfietsen worden ingezet. Daarom is gekeken naar het uiteindelijke effect op de fietsdiefstal en niet alleen naar het aantal opgepakte dieven.

Oorzaak

Aanpak

Het onderzoek is gebaseerd op gedetailleerde gegevens over de inzet van lokfietsen in veertien vooral kleinere gemeenten in het westen van Nederland in de periode 2003-2016. De in deze gemeenten gebruikte lokfietsen zijn in het kader van publiek-private samenwerking beschikbaar gesteld via de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.