Man aangehouden in Tilburg na vondst stroomstootwapen

Schrobbelèr, Tilburgs bittertje van koninklijke allure

7:47 TILBURG - Dat was laatst nog eens prima pr voor de firma Schrobbelèr BV. Willem-Alexander loopt over de rode loper naar zijn Koningsdagconcert in de Tilburgse schouwburg en wat drukt een Oranjefan hem in de hand? Een kruik Schrobbelèr. Moest ie als Tilburgse lekkernij zeker proeven.