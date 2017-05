Man die crashte op A58 bij Tilburg zou in slaap zijn gevallen

UPDATE VIDEO: Auto brandt uit aan Ardennenweide Tilburg; getuige ziet man wegrennen

7:01 TILBURG - Aan de Ardennenweide in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag rond 03.40 uur opnieuw een auto uitgebrand. Een taxichauffeur die net een klant naar huis had gebracht, zou een man weg hebben zien rennen. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten.