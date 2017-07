Man die hulpdiensten belaagde blijft nog 2 weken vast, vrouw krijgt kermisverbod

Tilburger ontkent dat hij ex gebroken kaak sloeg, OM vraagt celstraf

17:55 TILBURG/BREDA - ,,Ik trek altijd de verkeerde vrouwen aan, ik heb er al drie keer een berg ellende mee gehad." Dat zei de 45-jarige Tilburger Frank W. dinsdagmiddag in de rechtbank van Breda. Justitie eiste vier maanden cel - waarvan twee voorwaardelijk - tegen hem vanwege de mishandeling van zijn ex in 2013.