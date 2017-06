Man rijdt fietsster klem en betast haar in Tilburg

Bord in Tilburgs park: 'Gij haawt van oewen hond? Rèùm dan op die stront!'

11 juni TILBURG - Oké, het is weer eens wat anders dan ‘Elk kakje in een zakje’. In het Kromhoutpark in Tilburg heeft de gemeente een ludieke oproep geplaatst aan hondeneigenaren. Of ze de uitwerpselen van hun huisdier alstublieft willen opruimen.