Man rijdt in gestolen auto en slaat op de vlucht in Tilburg

Grote sculptuur Anish Kapoor krijgt titel met naam directeur De Pont

2 augustus TILBURG - Op het plein bij museum De Pont in Tilburg komt een 6,5 meter hoog kunstwerk van de beroemde Britse kunstenaar Anish Kapoor. De titel van het spiegelende, roestvrij stalen werk is 'Sky Mirror (for Hendrik)'. Hendrik in de titel is Hendrik Driessen, de directeur van De Pont.