Man zwaargewond na steekpartij Pieter Vreedeplein in Tilburg; verdachte aangehouden

TILBURG - Een zwaargewonde man is zaterdagavond aangetroffen na een steekpartij in een appartementencomplex aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Hij is in kritieke toestand afgevoerd. Een verdachte die ook in de woning aanwezig was, een vrouw, is aangehouden.