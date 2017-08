Meer blauwalg in de regio; twee meldingen in Tilburg erbij

In deze regio is nog steeds blauwalg aanwezig in Vught in de vijver van de Jan van Galenstraat en de vijver aan de Hertoglaan/Brabantlaan. Verder in Reusel-De Mierden in de visvijver aan de Heideweg en in Oisterwijk in het Klompven en het Groot Kolkven. Hilvarenbeek heeft nog blauwalg in de Leemputten in Esbeek en het haventje van de Beekse Bergen. In Boxtel is de bacterie nog steeds aanwezig in de vijver van het gemeentehuis en de vijver aan de Parkweg in Selissen.