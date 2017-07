Meer files op A58 tussen Tilburg en Eindhoven

TILBURG - De filedruk op de snelweg A58 tussen Moergestel en Oirschot is flink toegenomen het laatste halfjaar. De A58 steeg van een zevende naar een vierde plek in de file top tien van de ANWB.

Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. De stijging van de A58 is opvallend want de filedruk - de lengte maal de duur van de file - is de afgelopen zes maanden juist gedaald in Nederland.

Positief tegen de filedruk is dat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg wordt verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Dat werk is vermoedelijk in 2023 klaar.

Randstad

In de Randstad nam de filezwaarte met ruim 5 procent af. Door verbeterde infrastructuur stroomde het verkeer in de regio Almere-Amsterdam-Amstelveen aanzienlijk beter door. Zo is de A1 verbreed tussen Amsterdam en Muiderberg en zijn er nieuwe aansluitingen gemaakt met de A6 naar Almere en de A9 bij Amstelveen. De A9 bij Badhoevedorp werd verlegd en de aansluiting met de A4 werd verbeterd.