Meer legionellaslachtoffers, warm weer speelt een rol

TILBURG - In het eerste halfjaar van 2017 zijn in dit deel van Brabant al drie mensen overleden aan de legionellabacterie. Daarnaast werden minstens 24 mensen ziek. Landelijk stijgt het aantal besmettingen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Warm en nat weer speelt een rol.

Eén van de overleden slachtoffers is een 75-jarige man uit Udenhout. Hij zou waarschijnlijk besmet zijn geraakt bij het sproeien van zijn coniferen. De bacterie zat mogelijk in de tuinslang. Twee weken geleden ging de man dood.

Vorige week overleed ook een 57-jarige onderwijzeres, die op basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot werkte. Ook zij had de legionellabacterie opgelopen, maar onduidelijk is waar. De vrouw stond 22 jaar voor de klas.

In het gebied van de GGD Hart voor Brabant zijn daarmee dit jaar al drie mensen met een legionellabesmetting overleden. Tot het gebied horen 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant Noord.

Tekst gaat verder onder de graphic.

Volledig scherm Het aantal legionellabesmettingen per jaar. © Willem Buijs/BD

Stijging aantal besmettingen

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal legionellaslachtoffers in heel het land stijgt. In 2016 waren er 454 besmettingen. Twintig mensen overleden. Vooral het aantal mensen dat in eigen land besmet raakt, stijgt fors. Een van de oorzaken kan de klimaatverandering zijn, zegt het RIVM. ,,Er is een verband tussen het aantal besmettingen en het weer", aldus RIVM-epidemioloog Petra Brandsema.

Hoe warmer het is, hoe sneller de bacterie zich in tuinslangen, leidingen, plantenspuiten en ander water kan verspreiden. Ook regenperiodes spelen legionella in de kaart. Zelfs in regenplassen kan de bacterie zitten.