Meer plaatsen maar duurder parkeren op Stappegoorterrein Tilburg

De Greef Textiel failliet, Tilburgse winkel blijft voorlopig nog open

10 mei TILBURG/HELMOND - Helmonds bekendste stoffenhandel is na tachtig jaar failliet verklaard. De Greef Textiel verkoopt te weinig lappen, gordijnen en carnavalspakken om nog het hoofd boven water te houden in een veranderende markt. De winkel heeft onder andere een vestiging in Tilburg, aan de Bernard Loderstraat.