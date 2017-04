Meisje (14) weer vrij na flinke vechtpartij bij KFC in Tilburg: instanties ingeschakeld

Vrijspraak na bommelding AH XL in Tilburg

11:50 TILBURG - De 36-jarige Tilburger die verantwoordelijk was voor de zogenaamde bommelding bij Gall & Gall op 12 april 2016 is vrijdag door de politierechter in Breda vrijgesproken. De man had niet de bedoeling om een bommelding te doen.