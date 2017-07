Meisje op fiets aangereden in Tilburg; bestuurder rijdt door

Dromen van klein wonen en rondreizen tijdens Tiny Houses symposium Tilburg

8 juli TILBURG - Klein wonen met de meest primitieve behoeftes. Het Tiny Houses symposium in de Kennismakerij in de Tilburgse Spoorzone was afgelopen zaterdag een groot succes. Architecten Martijn Honselaar en Paul Peters presenteerden hier hun Tilburgse project.