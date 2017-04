Meldkamer ambulance loopt leeg door sluiting in Tilburg en Middelburg

BERGEN OP ZOOM/TILBURG - De ambulancemeldkamer in Midden- en West-Brabant moet steeds meer moeite doen om niet onder de werkdruk te bezwijken. Oorzaak: vaste krachten vertrekken omdat ze geen zin hebben om te gaan werken in de nieuwe meldkamer te gaan werken. Locaties in Tilburg en Middelburg gaan sluiten en worden gebundeld in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Om die reden verloopt ook de inzet van uitzendkrachten ‘moeizaam’. Het gevolg van deze leegloop is dat ‘de paraatheid slechts met moeite kan worden geleverd’. Dat staat in de Jaarstukken 2016 van de Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Dat de nood hoog is blijkt uit het feit dat de ambulancedienst 270.000 euro minder kwijt is aan salarissen. Dat is goed voor bijna vijf full time-banen.

Slecht nieuws

Financieel is het een meevaller, maar verder is het slecht nieuws. Want er mag dan wel geld overblijven op de begroting, het personeel loopt intussen de deur uit. Aan het ziekteverzuim ligt het niet, meldt bestuursvoorzitter Marcella Hendrickx. Dat is met 1,18 procent in verhouding erg laag. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 4 procent.

Het bestuur kan eigenlijk maar een reden vinden waarom het verloop onder het huidige personeel zo groot is: er zijn maar weinig mensen die in 2019 naar de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom willen verhuizen.

Meldkamers

In heel Nederland wordt het aantal meldkamers teruggebracht, van 22 naar 10. Doel is kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Daarom sluiten over een paar jaar ook de centrales in Tilburg en Middelburg hun deuren.

Ondernemingsraden waarschuwen al langer dat de verhuizing het gesprek van de dag is op de werkvloer. Medewerkers maken zich zorgen over de inperking van hun vrije tijd, omdat ze over grotere afstanden naar hun werk moeten pendelen. De problemen met de bezetting hebben ook tot gevolg dat er niemand te vinden is die als calamiteitencoördinator aan de slag kan.

Quote Het gevolg van deze leegloop is dat ‘de paraatheid slechts met moeite kan worden geleverd’. Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Intussen neemt het aantal keren dat ambulances moeten uitrukken toe: 6,4 procent in vergelijking met 2015. Die stijging heeft alles met de vergrijzing te maken. Het zijn voornamelijk mensen die ouder zijn dan 70 jaar die een beroep moeten doen op een ziekenwagen.

Het lukt de ambulancedienst dan ook niet meer om altijd binnen de afgesproken tijd bij een melding aan te komen. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat een ambulance binnen vijftien minuten bij een acute levensbedreigende situatie aanwezig is. Er volgt een ‘korting’ (een verkapte boete) wanneer dat niet in minstens 95 procent van de gevallen lukt. De ambulances in Midden- en West-Brabant zitten op 93,5 procent. Dat is volgens de jaarrekening het ‘maximaal haalbare’.