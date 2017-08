Met Amigos is Tilburg toe aan vijfde lichting graffitischrijvers

TILBURG - Amigos, Jeuk, deze teksten kleuren de stad. Graffitischrijvers? Zijn het je vrienden of roepen ze irritatie op. Het Brabants Dagblad duikt in de wereld van pieces, tags en spuitbussen.

Acse, TAF, Amigos, Jeuk. Wandel door de binnenstad, kijk bij het spoor en deze graffititeksten schreeuwen van de muren. Het is strafbaar, ze riskeren een boete, maar graffitischrijvers (graffitiwriters in het Engels) schrikken daar niet voor terug. Het liefst zetten ze hun namen en teksten op gevaarlijke, moeilijk bereikbare plekken. Op hoge gebouwen of op wanden langs voorbijrazende treinen. Een compleet treinstel ( a whole car) met graffiti is een hoogtepunt voor ze.

Wat beweegt de mannen die in het donker op pad gaan om met spuitbussen hun graffitinaam op muren, viaducten en treinen te zetten? ,,We pakken spots waar veel mensen komen"', zegt Mois (schuilnaam, 29 jaar). ,,Als je maar gezien wordt. Het hoeven geen juweeltjes te zijn. Wat een buitenstaander ervan vindt, dat boeit me niet."

'Subway Art'en 'Style Wars'

Een van de eerste graffitischrijvers in de stad was Jezoe (een schuilnaam), Het zal 1987 zijn geweest. Graffiti kwam overwaaien uit de Verenigde Staten en is omarmd door punkers. De documentaire 'Style Wars' uit 1983 over de hiphopscene met rappers, breakdance, skaters en graffiti in New York City was een inspiratiebron. Ook het boek 'Subway Art' over graffiti in de New Yorkse metro opende de ogen.

Als Jezoe een van de pioniers was, dan waren Virus, Serum en Conan en Deez tijdgenoten. De jongens van Amigos horen tot de vijfde lichting. Ze zijn nu in het hele land actief. Ze houden zich schuil. De derde generatie met Hans van Dorssen en Erik Veldmeijer is nu rond de veertig. Ze willen wel met hun naam in de krant, want ze zijn niet meer (zo) actief. De twee krijgen opdrachten, onder meer voor grafisch werk en decorbouw, dankzij de graffiti op straat.

Hall of Fame

De scene in Tilburg is niet bijster groot. Telkens rond de twintig graffitischrijvers. Ze opereren alleen of in een crew. Het doelwit zijn muren, transformatiehuisjes, gevels, viaducten en het traject langs het spoor. Maar de stad heeft ook legale graffitimuren. Zo'n wand heet een Hall of Fame. Er staat er een in de Brokxlaan en een bij het Westerpark. Ook de voormalige skatebaan in de oude Vormenfabriek was zo'n legale plek. De graffitimannen hebben een internationaal netwerk. Ze reizen naar Europese steden om een muur of een trein te doen. Omgekeerd komen buitenlandse graffitispuiters ook naar Tilburg.

,,Graffiti is een missie", zegt Hans van Dorssen. ,,Je wilt de stad waar je trots op bent mooier maken. Het is plannen. Wat ga je maken? Welke kleuren neem je mee? Dan gaat een graffiti-artiest 's nachts met tien, vijftien spuitbussen op pad. Soms met ladders, rollers en emmers latex. Het is spannend en het moet snel gaan. Graffiti stimuleert je ontwikkeling. Als je durft te tekenen, dan ontdek je wie je bent." Graffiti is een uitlaatklep. ,,Het kan voorkomen dat jongeren in de criminaliteit komen. Maar soms is het vandalisme. Als mensen net hun huis hebben laten schilderen en iemand zet er een tag op, dan snap ik dat ze boos zijn."

Jongeren die graffiti spuiten, verschillen nogal van elkaar. De een ging vroeg van school en leefde in de undergroundscene, een grafffitischrijver als Mois studeerde aan de universiteit en werkt nu in de zorg. Mois: ,,Soms zit een jongen op zondag eerst in pak in de kerk en gaat hij 's middags een piece zetten."

Tags, piece en caps

In de graffitiwereld circuleren veel Engelse termen. Een 'tag' is een handtekening die in een paar tellen in aangebracht. In graffitikringen wordt het ook wildplassen genoemd, territoriumdrift. Een 'piece' is een graffitiwerk met kleuren. Je kunt zien dat de maker meer tijd had en probeerde iets moois te maken. Een 'throw up' zit tussen een tag en een piece in. 'Bomben' is het maken van graffiti.

Een 'silverpiece' bestaat uit zwarte lijnen en is daarna ingekleurd met zilver. De graffitischrijver had in dat geval weinig tijd. Vaak zijn deze silverpieces te zien op illegale plekken. Een 'whole car' is de natte droom van elke graffitischrijver. Hij had de tijd om een treinstel vol pieces te zetten zonder dat de spoorwegpolitie hem in de kladden kon grijpen.