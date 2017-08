Met mes dreigende man (21) opgepakt in Tilburg dankzij cameratoezicht

Studio's voor muzikanten in oude fabriek Rozenstraat

10:00 TILBURG - Ateliers Tilburg maakt negen oefenruimten voor muzikanten in een oude textielfabriek aan de Rozenstraat. Op de begane grond is opslag van textiel, de studio's komen op de verdieping. Er zijn nu al zes lokalen in het gebouw en Ateliers Tilburg wil drie extra studio's maken in een ruimte waar voorheen een apostolische gemeenschap was gehuisvest.