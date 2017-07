Moeder kreeg geliquideerde Hugo van Houten terug 'in een doosje'

,,Ik heb mijn kind teruggekregen in een doosje'', zegt Kramers. In NRC Handelsblad reageert ze op de veroordeling van moordenaar Sooi de C. uit Tilburg. De C. kreeg vrijdag te horen dat hij 18 jaar de cel in moet. Er was 25 jaar geëist, maar de rechter vond dat te fors.