Moet Willem II het eigen stadion kopen? De politiek mag het zeggen

5 VRAGENTILBURG - De Tilburgse politiek mag vrijdagmiddag voor het eerst iets zeggen over de verkoop van het Willem II-stadion. De commissie Leefbaarheid buigt zich over het collegevoorstel om het stadion aan de Tricolores te verkopen.

De 'deal': Willem II koopt het stadion tegen boekwaarde en investeert zelf naar raming 13,5 miljoen euro in een opknapbeurt. Die moet de veiligheid en de service voor bezoekers verbeteren. Willem II maakt harde afspraken over het onderhoud. De gemeente is bereid om voor 80 procent van het aankoop- en investeringsbedrag een garantie te verlenen. Willem II financiert de overige 20 procent.

Het is aan de commissie om vrijdag al dan niet toestemming te geven aan het college om dit voorstel uit te werken. Dat moet over een half jaar gereed zijn. Maar wat zijn de vragen:

1. Is Willem II een uitzondering in de eredivisie als het het stadion koopt van de gemeente?

Geenszins. AZ, FC Twente, Excelsior en VVV zijn eigenaar van hun stadion. ADO Den Haag heeft 50 procent van het onderkomen in bezit. De gemeente Breda is momenteel in gesprek met vijf partijen voor de verkoop van het stadion van NAC, waardoor de jaarlijkse huursom voor de club vermoedelijk een stuk lager wordt. PEC Zwolle heeft het stadion in de verkoop.

Als de gemeente Tilburg en Willem II het eens worden over verkoop van het Koning Willem II Stadion, gaat het stadion niet binnen de betaaldvoetbalorganisatie (bvo) Willem II vallen, maar wordt er een stadion-bv opgericht.

2. Wat moet het stadion gaan kosten?

Willem II zal het stadion niet voor een prikkie kunnen kopen van de gemeente Tilburg, want er mag geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.

In 2004, toen Willem II in liquiditeitsproblemen verzeild raakte, kocht de gemeente Tilburg het stadion voor 14 miljoen euro van de voetbalclub. De gemeente wil volgens het huidige plan het stadion voor de boekwaarde terugverkopen aan de club. Die boekwaarde is 10,2 miljoen euro.

3. Willem II moet vermoedelijk vier miljoen euro zelf ophoesten. Hoe kan ze dat doen?

Voor de aankoop van het stadion en de investeringen die moeten worden gedaan om het veiliger en moderner te maken, zal Willem II naar verwachting in totaal zo'n 20 miljoen euro nodig hebben. De gemeente staat garant voor een lening van 80 procent van dat bedrag. De rest, vermoedelijk zo'n vier miljoen euro, moet Willem II zelf ophoesten.

Volgens directeur Berry van Gool zal de club 'met de pet rondgaan'. ,,Dat kan bij één partij zijn, maar ook bij een aantal." Ook de vorm kan verschillen. Zo is er de mogelijkheid om obligaties uit te geven, maar er kan ook voor een lening worden gekozen.

Dat wordt dan een zogeheten achtergestelde lening, waarbij degenen die het geld aan Willem II lenen weinig eisen kunnen stellen over de termijn van terugbetaling. Van Gool heeft er veel vertrouwen in dat het benodigde bedrag bijeen kan worden gebracht.

4. Momenteel betaalt Willem II per jaar 1 miljoen euro huur aan de gemeente. Gaan de kosten omlaag als de voetbalclub eigenaar wordt van het stadion?

Dat is nog niet duidelijk. Want straks moet Willem II de hypotheek aflossen, rente betalen, eigenaarskosten maken en afschrijving doen. Doel van het hele plan is wel dat Willem II er financieel op vooruit gaat, om zo een stabielere middenmoter in de eredivisie te worden.

Dat kan door lagere kosten, maar ook door hogere inkomsten. Bijvoorbeeld als de verbouwing van het stadion meer toeschouwers oplevert en/of de onderverhuur van het horecagedeelte aan de Bonheur Horeca Groep meer inkomsten oplevert.

5. Wat is er straks zichtbaar van de veranderingen?

Willem II moet in en rond het stadion moderniseren, om het veiliger te maken.

Alleen mensen met een toegangsbewijs voor de wedstrijd kunnen na de verbouwing nog in een zogeheten buitenring rond het stadion komen. En dan alleen in het gedeelte dat toegang geeft tot het vak waarvoor ze een kaartje hebben. Bij de hoofdingang (en het terrein daarvoor) worden dan alleen nog mensen toegelaten die op de hoofdtribune zitten. Bij alle andere vakken komen draaihekken om te voorkomen dat mensen op een plek terechtkomen waarvoor ze geen kaartje hebben. In het stadion komen ongeveer 2.500 extra zit- en staanplaatsen, onder meer door de gracht tussen veld en tribunes te dempen.