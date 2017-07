Nationale Ombudsman kan voorlopig niks doen voor Johan van Laarhoven

TILBURG/DEN HAAG - De Nationale Ombudsman kan voorlopig niks doen voor de in Thailand vastzittende Tilburger Johan van Laarhoven . Dat blijkt uit een brief van de Ombudsman aan minister Blok van Veiligheid en Justitie.

De Nationale Ombudsman liet eind maart weten dat hij wil onderzoeken hoe de grondlegger van coffeeshopketen The Grass Company in Thailand in de cel is beland. Volgens de 56-jarige Tilburger is dat de schuld van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat met het oog op een eigen strafrechtelijk onderzoek in Thailand aandrong op informatie over Van Laarhoven. Kort na dat Nederlandse verzoek pakte Thailand Van Laarhoven en zijn Thaise vrouw op. Inmiddels is hij in hoger beroep veroordeeld tot 75 jaar cel, waarvan hij er zeker 20 moet uitzitten.

Nul op rekest

De Nationale Ombudsman had voor zijn onderzoek informatie gevraagd bij het Openbaar Ministerie in Breda, maar kreeg daar nul op het rekest. De regels schrijven voor dat de Nationale Ombudsman geen onderzoek kan doen naar personen tegen wie nog een strafrechtelijk onderzoek loopt.

De Nationale Ombudsman vraagt minister Blok of justitie niet te snel de deur in het slot gooide, omdat de dagvaarding voor het strafproces pas op 23 juni de deur uit is gegaan. De Nationale Ombudsman schrijft ook dat hij de mogelijkheid open houdt om na afloop van het strafproces alsnog een onderzoek in te stellen.

Eind september is bij de rechtbank in Breda een eerste zitting tegen Johan van Laarhoven en drie andere medeverdachten van The Grass Company. Justitie verdenkt hen van belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het proces jaren in beslag zal gaan nemen. Eerder werd al bekend dat Van Laarhoven niet aanwezig zal zijn bij de rechtszaak.