Nederland blij, België blij: sloop Tilburgse cellen na de zomer

De deal tussen Nederland en België is de kers op de taart van de samenwerking met de Belgenbajes. Het gaat om een nieuwbouwcomplex dat in de negentiger jaren aan de voormalige Koning Willem II Kazerne is gebouwd.

,,Wij zijn blij dat we ervan af zijn en we kunnen ons de sloop en opruimkosten besparen. Zij zijn blij met gratis cellen", zegt een woordvoerder. ,,Wij hebben de Belgen dit aanbod gedaan, na lang denken hebben ze het aanvaard"

Minder blij

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat na de zomervakantie de sloopvergunning afkomt. Over de toekomst van het kazernecomplex in Tilburg is het bedrijf nog in overleg met de gemeente Tilburg. De suggestie voor gereguleerde wietkweek heeft die in elk geval afgewezen. Gedacht wordt aan woningbouw.