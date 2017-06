Nepwapen, hennepkwekerijen en cocaïne gevonden bij politieactie in Tilburg Reeshof

De politie was woensdag ter ondersteuning aanwezig bij de actie van de gemeente, Enexis en vrijwilligers van de zogenoemde Buurttent. ,,De gemeente is in de Reeshof bezig met testen op het stroomnetwerk en verkeerde afnames", vertelt wijkagent Diederik Naaijkens.

Drugs en wapen

In de S-buurt werden zijn ook twee kwekerijen gevonden. Even verderop vond de politie 112,5 gram cocaïne. Dat was naar aanleiding van een telefonische tip die tijdens de actie was binnengekomen. Ook werd er nog een imitatie vuurwapen gevonden, maar waar, dat kon de Naaijkens niet zeggen. Vanwege de privacy wilde hij ook geen uitspraken doen over de straten waar de kwekerijen, het wapen en de drugs gevonden zijn of hoe oud de aangehouden man is.