'Niets laten vallen!' Koninklijk dineren op veertig meter hoogte in reuzenrad in Tilburg

'Royal in the Sky', heet het concept waarbij bezoekers op veertig meter hoogte een vorkje kunnen prikken. In een reuzenradbakje krijgen ze een door Ralph Blaakenburg, cuisinier van Auberge du Bonheur, bereid driegangendiner voorgeschoteld.

De amuse wordt nog op de grond geserveerd, maar als de gasten op de foto zijn geweest met een look-a-like van koning Willem-Alexander gaan de voeten toch echt van de vloer en mogen de gasten plaatsnemen in een van de 24 gondels.

Niet zo koud

,,Op maandagavond hebben we altijd werkoverleg", vertellen zakenpartners Merwin de Jongh (26) en Alexander van Eerden (32). ,,Dit is een leuke, nieuwe manier om dat plaats te laten vinden. Het is minder koud dan gedacht, het eten is goed en het uitzicht is mooi."

Een aantal gondels verderop zitten Ben Smit (54) en Katrien Smit (36) aan een rood wijntje. ,,We gaan spannend uit eten voor je verjaardag, en trek wat warms aan", had Ben tegen zijn vrouw gezegd. Het uitje was een verrassing. ,,We hebben ons op laten halen door de fietstaxi, en toen we onder de brug door kwamen zag ik dat ding staan", vertelt Katrien. ,,Ik heb eigenlijk een hekel aan kou en hoogte, maar zittend heb ik er geen last van. En ik heb toch maar een broek en Uggs aangedaan." En dus is het aangenaam tafelen voor het koppel, compleet met een oranje dekentje. ,,Echt superleuk", vindt Katrien. ,,Al durf ik niet te gaan staan." Om de avond compleet te maken heeft Ben zelfs oranje versiering en kaarsen meegenomen.

'Niets laten vallen'

Op de menukaart staan opmerkingen als 'laat je bestek niet vallen' en 'geef op tijd een seintje wanneer u naar het toilet moet'. Het eten zelf bestaat onder andere uit -hoe kan het ook anders - een tompouce, maar in plaats van glazuur en room met zalm en kreeft.