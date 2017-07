Nieuwbouw op campus Fontys Tilburg: ontmoeten staat voorop

TILBURG - Studenten en met name bedrijven ontmoeten elkaar dagelijks in een open entourage. Vanuit die grondgedachte zet Fontys Hogescholen een nieuw gebouw neer op de campus Stappegoor. De Fontys Hogeschool ICT en de Academy for Creative Industries (ACI) trekken er straks in.