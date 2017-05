Nieuwe fusieclub heet FC Tilburg

Tilburgse 'an­ti-fas­cis­ten' kwaad over 'grove optreden' politie

15:07 TILBURG - De Anti Fascistische Actie is kwaad over het 'grove optreden' van de politie bij de betoging die anti-islambeweging Pegida zondagmiddag in Tilburg hield. De politie pakte daarbij veertien 'anti-fascisten' op.