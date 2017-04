Nog een paar uurtjes: Tilburg bereidt zich voor op de komst van de koning

Hardrijder van 16 met bestelauto na achtervolging aangehouden in Tilburg

9:59 TILBURG - Een 16-jarige Tilburger in een bestelwagen die ook nog eens veel te hard over de Kraaivenstraat scheurde, is dinsdagavond rond tien voor half tien na een achtervolging aangehouden aan de Ganzerikhof in Tilburg.