Nog een raadslid stapt uit vertrouwenscommissie voor nieuwe burgemeester Tilburg

Balkaya heeft van meet af aan getwijfeld over de toegevoegde waarde die hij als eenpitter kon hebben. ,,De stap van Jan van Beurden heeft me aan het denken gezet", zegt de fractievoorzitter van de Verenigde Senioren Partij, net als OPA een eenmansfractie in de gemeenteraad. ,,Ik verwacht dat uiteindelijk de coalitie-partijen het bepalen en het niet veel uitmaakt of ik erbij zit of niet."