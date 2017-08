Nog tot oktober verdwalen in torenhoge maïs in Udenhout

Justitie wil 40.000 euro van Tilburgse wietkweker

25 augustus TILBURG - Officier van justitie Roy Nanhkoesingh heeft vrijdag in de rechtbank in Breda 40.000 euro geëist van een Tilburgse wietkweker. Dat zou de man hebben verdiend met de wietkwekerij die hij in zijn huis aan de Schreierstorenstraat in Tilburg had.