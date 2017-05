Noordanus bij aantreden: 'Ik hoop lang in Tilburg te blijven'

TILBURG - Als Peter Noordanus in oktober stopt als burgemeester van Tilburg, heeft hij iets meer dan zeven jaar op zijn post gezeten. In juli 2010 begon hij als opvolger van waarnemend burgemeester Ivo Opstelten. ,,Ik hoop hier lang te blijven. Ik heb het altijd vergeleken met een begrafenis, die organiseer je ook niet zelf'', zei Noordanus destijds. Lees hieronder het interview dat op 17 juli 2010 in het Brabants Dagblad stond.

Een tikje onwennig nog zit Peter Noordanus in de burgemeesterskamer van het Tilburgse stadskantoor. Hij toont zich een bedachtzaam spreker, steeds op zijn hoede. Maar als het gaat over de stad en wat die voor mensen kan betekenen, zit hij stevig op zijn praatstoel.

Wat is de eerste indruk van uw hernieuwde kennismaking met Tilburg?

,,Ik ken een aantal mensen en flink wat plekken. Vervulde hier mijn dienstplicht, maar heb met het vorige college ook geworkshopt over de Spoorzone. Sinds ik me in 1972 in korte broek meldde bij de Willem II-kazerne heeft de stad een enorme transformatie doorgemaakt. Fantastisch, maar rondfietsend zie je ook dat die erg fragmentarisch was. Er moet meer samenhang komen.''

Had het evengoed Almere of Amsterdam kunnen zijn?

,,Nee. Ik ben niet de burgemeester van heel Nederland. Ik heb heel bewust voor Tilburg gekozen, omdat ik twee dingen zie. Tilburg is een stad met een robuuste, maar kwetsbare economische structuur. Daarnaast is er een flink sociaal- economisch vraagstuk, onder meer met integratie en inburgering. Ik zet daar graag de schouders mee onder. Van mij wordt verwacht dat ik de stad verder kan helpen met grote vraagstukken: de Spoorzone, versterker van de binnenstad. Dat zijn geen kinderachtige opgaven.''

Vertel eens iets over uw achtergrond en uw politieke engagement?

Na enige aarzeling verhaalt de nieuwe burgemeester over zijn voorouders, boeren uit Brabant die hun heil zochten in Den Haag. Ze belandden in Kortenbos, de katholieke enclave waar hij ook nu nog woont. Zijn vader was meubelmaker. ,,Ik ben een beetje kind van de emancipatie van de stad. Ik zie me nog met mijn moeder in Sperrgebiet, een stuk stad afgebroken, de parochiekerk stond er nog. Ze droeg een hoofddoekje, een beeld dat je bijblijft. Steden kunnen werken als emancipatiemachine - al hapert die nu. Mijn eigen geschiedenis heeft me ook een soort vooruitgangsoptimisme meegegeven. Ik geloof in de kracht van steden.''

Noordanus was actief in de kerk tot die op een splitsing belandde en een conservatieve koers koos. ,,Ik ben er toen uitgestapt, maar heb het vooruitgangsoptimisme weer gevonden bij de PvdA van Joop den Uyl."

Na zijn studie kwam hij in de stadsontwikkeling, eerst als hoogleraar in Delft, later als wethouder in Den Haag. ,,Ook toen kreeg ik met die twee kanten van de medaille te maken: de stad in ruimtelijk en fysiek opzicht sterker maken en mensen vooruit helpen. Dat hoort echt bij elkaar. Als je je verliest in de stenen kijk je over de mensen heen. Ook als directeur bij AM Vastgoedontwikkeling heb ik geprobeerd die opdracht in mijn achterhoofd te houden."

Uw afscheidsfeest in Den Haag kostte in 2001 170.000 gulden en werd grotendeels door bedrijven betaald. Passend voor een sociaal-democraat?

,,Nou ja, Tilburg hoeft er zich voorlopig geen zorgen over te maken, ik hoop hier lang te blijven. Ik heb het altijd vergeleken met een begrafenis, die organiseer je ook niet zelf. Ik vond het wel een heel leuk feest, omdat iedereen er ook was. Mensen van het woonwagenkamp dat ik moest vernieuwen; bewoners, bouwers. Maar volgens mij is deze kwestie verjaard."

U gaat na uw laatste baan nu meer dan de helft in inkomen achteruit.

,,Ik heb altijd gekozen voor dingen waar mijn hart lag. Ik had mijn leven ook comfortabel aan de universiteit kunnen doorbrengen. Toen ik in het bedrijfsleven ging werken, heb ik me verbaasd over het geboden salaris, maar ik heb er geen nee tegen gezegd. Nu zit ik hier omdat ik het heel leuk vind en er zin in heb. En ik neem veel mee uit dat bedrijfsleven, zoals een bijna-doodervaring door de kredietcrisis."

Welk voordeel kan Tilburg daarvan hebben?

,,Ik ken vanuit mijn laatste functie bijvoorbeeld de waarde van marketing. Tilburg verdient op dat punt echt een helderder plek in Brabantstad. En ik ken niet alleen het volkje van de ontwikkelaars, maar weet ook hoe ze dénken. Dat kan van pas komen bij de Spoorzone, want dat is echt geen appeltje-eitje. De vastgoedmarkten zijn behoorlijk van de leg. Toch gaan we er met elkaar een succes van maken."

Hoe ziet u daarin uw aandeel?

"De wethouders hebben de operationele rol: een ijzeren wet in het lokale bestuur. Maar je moet wel coalities smeden met bijvoorbeeld hogeschool en universiteit. Daar ga ik bij helpen. Marieke Moorman trekt de kar, ik kan soms een beetje mee duwen. En ik sluit niet uit dat ik af en toe zelf een ideetje heb."

U bent als burgemeester toch eerder bouwer dan binder, zou je zeggen.

,,Ik kom hier als binder. Als wethouder heb ik gegrossierd in coalities: niet alleen die van het grote geld en de bouw, ook die van mensen. De essentie van lokale democratie is niet naar binnen kijken, maar naar buiten. Wat dat betreft verwacht ik veel van de cultuur van Tilburg. Je moet samen die stad maken. Ik zie een rol in het smeden van verbanden."

