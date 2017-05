TILBURG - Als Peter Noordanus in het najaar zijn Tilburgse burgemeestersketen aflegt, moet ook de Brabantse drugstaskforce op zoek naar een nieuwe voorzitter. In die rol groeide Noordanus de laatste jaren uit tot het boegbeeld van de Brabantse strijd tegen de criminele drugsindustrie.

Noordanus was nog maar net burgemeester in Tilburg, toen hij eind 2012 de eerste voorzitter werd van de Brabantse drugstaskforce. Die kwam er vooral door toedoen van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel, die in zijn stad kampte met een golf aan liquidaties in het drugsmilieu. Noordanus had ook weinig ervaring op het gebied van veiligheid en openbare orde, maar groeide als voorzitter van de taskforce uit tot 'de belangrijkste crimefighter van het zuiden', zoals politiebaas Erik Akerboom eerder dit jaar in het Brabants Dagblad zei.

ZIE OOK: Tilburgse burgemeester Peter Noordanus kondigt vertrek aan

Anders dan Ivo Opstelten, de latere minister die als waarnemend burgemeester in Tilburg zijn voorganger was, gebruikte Noordanus weinig spierballentaal. Terwijl Opstelten beloofde dat hij de drugsmaffia met 'wortel en tak zou uitroeien', werkte Noordanus geduldig - en soms ook óngeduldig - verder aan het uitbouwen van de taskforce.

Motorclubs

Noordanus liep voorop bij het sluiten van drugspanden, bond de strijd aan met motorclubs als No Surrender en Satudarah en probeerde ondertussen alle samenwerkende partijen op één lijn te krijgen. Net als andere Brabantse burgemeesters kreeg ook hij te maken met bedreigingen uit de onderwereld. Hij bleef er ogenschijnlijk laconiek onder.

Het Verwey Jonker-instituut concludeerde in 2016 dat de Brabantse taskforce - die later ook de provincie Zeeland erbij nam - een belangrijke 'aanjager' is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, maar dat de samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en Belastingdienst nog vaak stroef verloopt. Ook Noordanus zelf erkende dat de taskforce weliswaar goede resultaten boekte, maar dat er nog veel meer 'garen op de klos' dient te komen.

Wietteelt

Anders dan collega-PvdA-burgemeesters Paul Depla en Rob van Gijzel maakte Noordanus ook duidelijk dat hij niet al te veel heil verwacht van het reguleren of legaliseren van de wietteelt. De meeste wiet die in Brabant geteeld wordt, gaat toch naar het buitenland, herhaalde hij keer op keer.