OM in beroep tegen vrijlating vrouwen in zaak-Lou Herst

Niet eens

De aanklager is het niet eens met de keuze van de rechtbank en kondigde dinsdag beroep aan. OM-woordvoerster Martine Pilaar noemde het in een toelichting bijzonder ernstig dat de vrouwen een intensief onderzoek naar een zwaar misdrijf proberen te frustreren door getuigen te beïnvloeden. Op welke manier dat is gebeurd, wilde ze niet toelichten.



Weduwnaar Lou Herst (44) overleed in januari in het ziekenhuis, kort na een ernstige mishandeling op de stoep van biljartcentrum De Romein in Tilburg. Na een intensieve speurtocht, arresteerde de politie op dinsdag 4 juli twee mannen van 28 jaar uit Goirle en Tilburg. Zij worden beschuldigd van doodslag en hun voorarrest werd afgelopen vrijdag met veertien dagen verlengd.