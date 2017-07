Onderzoek naar drugscriminaliteit op scholen in Tilburg: 'heftige problematiek'

Tilburg: besluit herbouw sluis 2 pas dit najaar

18:07 TILBURG - Het besluit over eventuele herbouw van sluis 2 in het Wilhelminakanaal bij de Reeshof is uitgesteld tot het najaar. Er is meer tijd nodig om alle onderzoeksresultaten goed te kunnen beoordelen, stellen het Rijk, de provincie en de gemeente Tilburg.