Onderzoek Universiteit Tilburg: abonnementsdiensten als Spotify goed voor onbekende muzikanten

Bij de abonnementsdiensten kan tegen betaling van een vast bedrag per maand worden geluisterd naar het complete muziekaanbod. Bij andere muziekdiensten als iTunes moet een nummer of album worden gekocht, iets dat luisteraars niet snel doen als ze de muziek of artiest in kwestie nog niet goed kennen.

Meer artiesten beluisterd Een half jaar nadat consumenten een abonnementsdienst - ook wel streamingdienst - gaan gebruiken, is de hoeveelheid muziek die ze beluisteren volgens de onderzoekers toegenomen met 49 procent. Het aantal artiesten dat ze na die periode beluisteren is toegenomen met 32 procent.

De Tilburgse onderzoekers verzamelden een grote hoeveelheid data over het luistergedrag van individuele consumenten op digitale muziekplatforms. Ze onderzochten wat op korte, middellange en lange termijn het effect was wanneer consumenten streamingdiensten gebruiken om naar muziek te luisteren.

Onderzoekers Hannes Datta, George Knox en Bart Bronnenberg zullen hun bevindingen publiceren in het artikel 'Changing Their Tune: How Consumers' Adoption of Online Streaming Affects Music Consumption and Discovery', dat binnenkort in het tijdschrift Marketing Science verschijnt.