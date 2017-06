Ongeluk A58 bij Tilburg; vier personen ernstig gewond

Nigel Bertrams krijgt serieuze kans bij NAC

23 juni TILBURG - Nigel Bertrams krijgt een serieuze kans om bij NAC Breda eerste keeper te worden. De 24-jarige doelman uit Best, die de afgelopen seizoenen bankzitter was bij Willem II en twee jaar tekende in Breda, moet samen met de 23-jarige Andries Noppert uitvechten wie er eerste keeper wordt. NAC zal verder geen keepers aantrekken.