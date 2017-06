Onias Landveld nieuwe stadsdichter Tilburg

TILBURG - Onias Landveld is de nieuwe stadsdichter van Tilburg. De huidige stadsdichter Martin Beversluis neemt in augustus tijdens het evenement Boeken rond het Paleis afscheid. Landveld zal vanaf die dag die functie de komende twee jaar gaan bekleden.

Landveld is in 1985 geboren in Paramaribo en woont na een eerdere korte periode in Nederland sinds 1998 in Tilburg. Altijd zoekende om iemand te raken met een memorabele boodschap, smeedt hij met woorden banden.

Onias Landveld is winnaar van de 2015 Van Dale Spoken Award voor storytelling. Hij begeeft zich op het grensgebied tussen poëzie en spoken word. Hij stond dit jaar al op het podium van AFAS-Live in Amsterdam. Daarnaast is hij in staat om jongere generaties voor poëzie en performance te interesseren. De commissie die Onias Landveld voordraagt noemt hem een schrijver die is opgevoed tussen vijf talen, vier culturen en twee landen. Hij direct en met kracht richting het hart.



Tilburg heeft sinds 2003 een stadsdichter. Elke twee jaar wordt een nieuwe dichter benoemd. Het is zijn /haar opdracht om gedichten te maken over de stad of gebeurtenissen in de stad. Eerdere stadsdichters waren Jace van de Ven, Nick J,. Swarth, Frank van Pamelen, Cees van Raak en Esther Porcelijn.