Ontucht met stiefdochter, terwijl moeder in ziekenhuis ligt: 'Ik dacht dat we verliefd waren'

De man kreeg in februari van 2014 een relatie met de moeder van het meisje, dat toen 13 jaar oud was. Na verloop van tijd, zo vertelde de man aan de rechtbank, werd hij verliefd op het tienermeisje. Het knuffelen liep op zeker moment uit op seksueel contact. Dat gebeurde op de momenten dat de moeder van het meisje niet thuis was. Onder meer toen de vrouw een tijdlang in het ziekenhuis verbleef. Ook op vakantie op een camping zouden de man ontucht hebben gepleegd met het meisje. In twee of drie weken tijd meerdere keren. In totaal gaat het om tientallen keren in twee jaar tijd.

Verliefd

De man gaf bij de rechter aan dat hij dacht dat de gevoelens van het meisje wederzijds waren. ,,Ik dacht dat we verliefd waren, ik had niet door dat ze bang was'', zei de Tilburger. Het meisje had daarom niks gezegd tegen haar moeder. Die had overigens op zeker moment wel vermoedens, getuige haar vraag aan de man of die verliefd was op haar dochter.

Uiteindelijk kwam het verhaal uit en is de man zelf naar de politie gestapt om zich aan te geven. Het meisje wilde gisteren niet in dezelfde zaal zitten als de verdachte, zoals gebruikelijk in de rechtbank. Zij nam plaats op de publieke tribune, achter het glas. Het meisje, zo schreef ze, heeft nog altijd veel problemen en krijgt professionele hulp.