Onvrede in Tilburgse flats Ton Hendriks: 'Aan onderhoud gebeurt geen flikker'

De Nijmeegse vastgoedmagnaat nam in 2008 de winkels met bovenwoningen en -kantoren aan beide zijden van de Schouwburgring over van WPM. In de loop der tijd is een aantal appartementen verkocht, onder meer voor verhuur aan studenten. Dat zorgt geregeld tot overlast voor oorspronkelijke bewoners. Huurders en mede-eigenaars kenschetsen Hendriks als het prototype van een huisjesmelker. ,,De huur gaat elk jaar omhoog, aan onderhoud gebeurt geen flikker", zegt Harry Sonderman die 35 jaar een winkel dreef in de passage en 16 jaar een flat huurt aan de kant van het Louis Bouwmeesterplein.