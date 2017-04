Ook Tilburger Robert (36) boos op Parkmobile na mislukte parkeeractie: 'Het lag allemaal aan mij'

BREDA/TILBURG - Parkmobile verkeert in zwaar weer. App-gebruikers klagen over hoge kosten nadat het door technische problemen niet lukt om parkeeracties te stoppen. Robert Bussman (36) uit Tilburg is een van de gedupeerden en probeert al maanden zijn geld terug te krijgen na een mislukte parkeeractie in Breda.

,,Maar ik heb de hoop allang opgegeven”, zegt de 36-jarige Tilburger. Parkmobile laat vandaag echter weten alsnog met Bussman in gesprek te willen en te kijken naar een goede oplossing.

Flinke rekening

Bussman wilde in januari met Parkmobile goedkoop parkeren in Breda en dacht een parkeeractie via zijn mobiele telefoon te hebben stopgezet. De volgende dag kreeg hij echter een flinke rekening op de deurmat.

Hoewel de Tilburger naar eigen zeggen kan aantonen dat hij geen twee dagen in de betreffende parkeerzone parkeerde, is het bedrag wel van zijn rekening afgeschreven.

ZIE OOK: Directeur Parkmobile onder vuur na optreden bij Radar

'Het lag allemaal aan mij'

,,Ik heb netjes betaald, maar alsnog een boete gekregen omdat er bij Parkmobile iets is misgegaan”, verzucht Bussman. ,,Vervolgens hebben ze geen idee waar en hoe je het geld terug kunt vragen. Het lag allemaal aan mij. Ik had iets niet goed gedaan, dat is steeds de strekking van het verhaal.”

De verbazing bij Bussman werd groter toen hij maandagavond naar het televisieprogramma Radar keek. Daar zat een gedupeerde in het publiek die 106 euro betaalde voor vijf minuten parkeren door een haperende stopknop. De uitzending maakte flink wat commotie los, met name omdat de directeur van Parkmobile stil viel en niet met een oplossing kwam.

'Wij gaan hem vandaag nog bellen'

Bussman wist niet wat hij zag. ,,Wanneer je bij een programma als Radar gaat zitten, en je komt met de zin: 'wij zijn hier niet om problemen op te lossen als er iets misgaat’, dan help je je eigen bedrijf om zeep. Hij had op zijn minst het gesprek beter moeten voorbereiden en direct een kant-en-klare oplossing moeten hebben.”

Parkmobile laat in een reactie weten graag met Bussman het gesprek aan te gaan en alsnog naar een oplossing te zoeken. ,,Wij gaan hem vandaag nog bellen. We nemen iedere klant van ons serieus. We betreuren het dat het zo voor deze meneer is gelopen”, aldus een woordvoerder.

ZIE OOK: Directeur Parkmobile werd overrompeld door spotlights

App verwijderd

De uitzending in Radar leidde ertoe dat kijkers hun abonnement op Parkmobile op hebben gezegd en de app verwijderden. ,,Dat betreuren wij, immers elke opzegging is er een te veel", meldt de woordvoerder ,,Ook onze directeur baalt flink van de ontstane situatie, die niet nodig was geweest, als hij niet overrompeld werd door de spotlights."