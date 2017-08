Opgepakte kermisexploitant Ronald Streekstra is nóg boos na actie in Tilburg: 'Nooit zoiets doms meegemaakt'

TILBURG - ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat mensen zó dom zijn.” De voormalige kermisexploitant Ronald Streekstra (56) kan zich er nog over opwinden dat hij en zijn Duitse collega Norbert Krawczyk vorige maand op de kermis in Tilburg op afstand werden gehouden toen een jochie van 3 jaar klem kwam te zitten in diens kinder achtbaan. ,,Als ze naar ons hadden geluisterd was het in een paar minuten klaar geweest”, zegt Streekstra, ,,nu heeft het driekwartier geduurd.”

Deze week werd de Apeldoorner door de politierechter veroordeeld tot 16 dagen cel, voor het bedreigen van de politie tijdens de reddingsactie voor de 3-jarige jongen op de Tilburgse kermis. Omdat hij die toen al had uitgezeten kwam Streekstra direct vrij. Streekstra wilde helpen, zo zegt hij. Hij is er nóg boos over dat hij werd tegengehouden door een beveiliger.

,,Ja, je hoort een kind gillen en dan gaat het heel raar.” Er zijn harde woorden gevallen. De politie moest er aan te pas komen om de zaak in bedwang te houden.

Volledig scherm Ronald Streekstra (56), ex-kermisexploitant © Henry van der Wal Voor het kind in kwestie werd het ritje in Die Fantastische Reise een nachtmerrie. Het raakte uit een van de wagentjes, kwam eronder klem te zitten in de rails en raakte ernstig gewond. Volgens Streekstra was de brandweer al bezig toen hij met eigenaar Krawczyk aan kwam lopen. Ze werkten volgens hen op de verkeerde manier. ,,Norbert wilde ze vertellen wat er moest gebeuren, maar hij mocht er niet op.” Een slechte zaak, vindt Streekstra nog steeds. ,,De brandweer heeft echt z’n best gedaan, maar ze hebben geen verstand van de materie. De eigenaar weet het beste wat je moet doen. Ik heb zelf tien jaar dezelfde attractie gehad en dat ding 250 keer opgebouwd en afgebroken. Elk onderdeel kun je met de ogen dicht vinden. Het was een kwestie van twee splitpennen lostrekken en dan een paar borgpennen loshalen. Twee minuten werk en het wagentje was weg geweest.”

Evaluatie

Volgens Streekstra zouden organisatoren van grote kermissen vooraf moeten regelen dat ze bij calamiteiten kunnen beschikken over deskundige adviseurs. ,,En de eigenaar moet er sowieso bij kunnen”, zegt hij. Volgens voorzitter Atze Lubach-Koers van de in Apeldoorn gevestigde nationale bond van kermisbedrijfhouders Bovak heeft Streekstra daar een punt. ,,We hebben dinsdag met alle betrokkenen een evaluatie over deze kwestie en dan zullen we dit ook inbrengen”, aldus Lubach. ,,De brandweer kan niet alles weten. Het is dan wel zaak dat er een bevelvoerder is die in alle hectiek even de tijd neemt voor overleg met een eigenaar. Dat hoeft echt geen minuten te duren.”

Quote De brandweer kan niet alles weten Atze Lubach-Koers, Bovak

Volgens een woordvoerster van de brandweer in Tilburg wordt normaliter wel gebruik gemaakt van de expertise bij bedrijven die ze te hulp schiet. ,,In dit geval was er veel agressie in het spel en zijn ze door de politie op afstand gehouden", aldus de woordvoerster.

Slachtoffer maakt het beter

Met het slachtoffertje van het drama in Tilburg gaat het volgens Streekstra inmiddels weer wat beter. ,,Norbert heeft een brief gekregen waarin staat dat hij zijn vingers weer kan bewegen.”