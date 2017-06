'Opleiding tot schaapherder is een grote plus'

UDENHOUT - Als Bart van Ekkendonk een vacature had voor schaapherder, kreeg de Dongenaar in het verleden wel 150 reacties. Allemaal mensen van goede wil, maar het was afwachten of de man of vrouw die hij koos wel zijn vak verstond: er was geen opleiding. Bovendien kon het voorkomen dat de schaapherder in spe gaandeweg ontdekte dat het vak toch niet bij hem of haar paste.